Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea nordica Lombardia, cea mai afectata in primul val al pandemiei, a raportat aproape 5.000 de noi cazuri, in timp ce Campania, in sud, 2.280. Intr-un mesaj video, vineri, presedintele regiunii Campania, Vincenzo De Luca, a cerut o alta izolare totala in timp ce a aratat publicului radiografia…

- Ministerul a raportat, de asemenea, 136 de decese asociate COVID-19 joi, fata de 127 cu o zi inainte, dar inca cu mult mai putine decat la apogeul pandemiei din Italia - lunile martie si aprilie, cand s-a ajuns la un record zilnic de peste 900 de decese. Pana in prezent, 36.968 de oameni au murit in…

- Romania a inregistrat 4902 cazuri noi de Covid și 98 de decese in ultimele 24 de ore, fiind cel mai sumbru record de la inceputul pandemiei. La Terapie Intensiva sunt internați 778 de pacienți. Și județul Cluj a trecut de rata de infectare 3 la mia de locuitori, iar Bucureștiul a inregistrat un nou…

- Italia a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar de 10.010 infectari cu coronavirus, a raportat vineri Ministerul Sanatatii. Este cel mai mare numar zilnic de la izbucnirea focarului de coronavirus din tara. Joi, Italia inregistrase cel mai multe cazuri de pana atunci, 8.804. 55 de decese s-au inregistrat…

- Italia a inregistrat joi un noua crestere ingrijoratoare a infectiilor cu coronavirus - 4.458 de cazuri intr-o singura zi, ceea ce reprezinta un record in ultimele sase luni, transmite DPA potrivit Agerpres. Numarul a crescut cu aproape 800 fata de ziua precedenta. Ultima data cand Italia a inregistrat…

- In Bucuresti s-a inregistrat un record de infectari cu noul coronavirus, aici fiind confirmate peste 350 de cazuri in ultimele 24 de ore. In topul zonelor cu cele mai multe cazuri noi de infectari cu virusul SARS-CoV-2 raportate in ultimele 24 de ore, Capitala este urmata de judetele Iasi si Bacau.

- Germania si Italia au inregistrat in ultimele 24 de ore cel mai mare numar de contaminari cu noul coronavirus din ultimele trei luni si jumatate, potrivit news.ro.Germania a raportat 1.707 noi cazuri de Covid-19, cel mai mare numar din 26 aprilie. Cresterea este influentata de cei care s-au…

- Pana astazi, 17 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Record de pacienti la ATI – 497 de persoane infectate cu noul coronavirus. In Timis s-au inregistrat 7 noi cazuri de infectari appeared first on Renasterea…