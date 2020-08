Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va avea variatii semnificative pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (17 - 30 august), cu o medie a valorile termice diurne de cel mult 32 de grade Celsius, in regiunile Moldovei si Olteniei, si de 33 de grade in Muntenia, in timp ce probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor se va mentine…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ploile torentiale au inundat numeroase localitati rurale, dar…

Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. Patru persoane au murit in urma impactului. Unsprezece ambulanțe intervin la accident. Plan roșu de intervenție.foto

- Cincizeci de persoane au murit, iar alte patru se aflau in stop cardio-respirator - o formula folosita in Japonia pentru a desemna morti inca neconstate de un medic -, a anunat marti un purtator de cuvant al Guvernului nipon, Yoshihide Suga, iar alte zece persoane erau date disparute in inundatii…

- Doua persoane au murit si alte 16 persoane au fost declarate decedate în vestul Japoniei, în urma ploilor torentiale care au provocat deversarea unor cursuri de apa si alunecari de teren, au raportat duminica mass-media locale citate de AFP.O femeie si un barbat, ambii octogenari, au…

- Cel putin o persoana a murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs in cursul noptii intr-un imobil din centrul orasului Paris, informeaza cotidianul Le Figaro potrivit Mediafax.Inca nu se cunoaste cauza incendiului izbucnit in zona Ternes, in arondismentul al XVII-lea din…

- In ciuda temperaturilor extreme de astazi, romanii au stat la cozi imense pentru a-si plati taxele si impozitele. Cu toate acestea, unele persoane au respectat masurile impuse de autoritati, purtand masca de protectie si pastrand distanta. Citeste si: BILANT CORONAVIRUS. Politistii dau in…