Record anual: 40 de transplanturi de rinichi la Spitalul Parhon

- Medicii de la Centrul Regional de Transplant Renal din cadrul Spitalului ‘Dr. C. I. Parhon’ au efectuat in cursul acestui an 40 de transplanturi. Coordonatorul echipei chirurgicale a Centrului de Transplant Renal, dr. Corneliu Morosanu, a declarat ca spre deosebire de anul trecut, cand au fost 27 de…

- O persoana din judetul Vrancea, aflata in moarte cerebrala, a salvat alte cinci persoane bolnave in urma prelevarii de organe la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iasi, Raluca Neagu, a declarat ca, in urma interventiei de prelevare, la Spitalul ”Sf Spiridon”…

- Spitalul Clinic "Dr.C.I. Parhon" din Iasi va accesa fonduri europene pentru infiintarea unui laborator de imagistica, precum si pentru dotarea cu aparatura medicala a sectiilor de ATI si hemodializa, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic "Dr.C.I.Parhon", conf.univ.dr…

- Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea va invita sa va inscrieți copiii la atelierul de povești și creație „Legendele Craciunului”, care se va desfașura in perioada 2-23 decembrie 2020, in fiecare zi de miercuri, intre orele 13.00-14.00, la Centrul de Formare din strada Maior Gheorghe Sava…

- In urma unei prelevari de organe care a avut loc la Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, a fost realizat al 36-lea transplant de rinichi din acest an din Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" din Iasi. Rinichiul prelevat a ajuns la o…

- Sanse la o viata normala pentru un iesean de 40 de ani. Barbatul a primit ieri un rinichi de la socrul sau, fiind al 35 lea transplant de rinichi facut in acest an la Iasi. Ambii pacienti se simt bine si rinichiul transplantat si-a reluat functia la scurt timp de la interventie. Este si un record referitor…

- In aceasta dimineața, ora 07.15, prin apel 112 , a fost sesizat faptul ca pe DN 2 E85 – Garoafa, un pieton a fost acroșat de un autoturism. Traficul este blocat pe sensul de mers Bacau- Focșani, se circula alternativ pe celalalt sens. – Comunicat IPJ Vrancea. Ora: 07:15 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- A mai fost o prelevare de organe la Iasi, la Spitalul de Neurochirurgie, iar in acest moment sunt in desfasurare transplanturile de rinichi la Spitalul Parhon. Astfel in ultimele 3 zile s-au efectuat cinci interventii de acest gen in Compartimentul de Transplant Renal.