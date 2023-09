Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 6 septembrie 2023, incepe a opta ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M), eveniment care va fi gazduit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. La aceasta adunare se vor intalni reprezentanții tuturor celor 12 state participante la Inițiativa (Australia, Bulgaria, Croația, Cehia,…

- Guvernul spaniol si-a prezentat ministrul de Finante, Nadia Calvino, drept candidat la conducerea institutiei de credit a Uniunii Europene, Banca Europeana pentru Investitii (BEI), a declarat un oficial al guvernului spaniol, scrie News.ro. Comisarul pentru concurenta al Uniunii Europene, Margrethe…

- Saisprezece dintre cele 27 de tari ale UE au declarat ca vor participa la Fondul fiduciar pentru Ucraina al Bancii Europene de Investitii (BEI), care va oferi granturi si imprumuturi, precum si garantii bancilor si intreprinderilor ucrainene. Franta si Italia sunt in frunte, cu contributii in valoare…

- ”Daca Ucraina ar adera la NATO inainte ca razboiul sa ia sfarșit, noi am fi in razboi cu Rusia”, a avertizat Joe Biden intr-un interviu pentru CNN inainte de a pleca spre Vilnius. Mai mult, el constata ca, in acest moment, ”nu exista unanimitate in cadrul Alianței Atlantice pentru luarea unei decizii…

- Din octombrie 2021, Republica Moldova a primit sprijin in valoare 1,2 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, a Bancii Europene de Investiții și a Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. „UE continua sa fie solidara cu Moldova, sa susțina suveranitatea și integritatea teritoriala a…

- Din octombrie 2021, Republica Moldova a primit sprijin in valoare 1,2 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, a Bancii Europene de Investiții și a Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.„UE continua sa fie solidara cu Moldova, sa susțina suveranitatea și integritatea teritoriala…

- ”Perspective noi, idei noi. In fiecare zi vreau sa aduc o noua oportunitate pentru dezvoltare in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii – Romania! Cat de important este sa pleci la drum cu oamenii potriviti? Alaturi de Banca Europeana de Investitii, am incredere ca, pe calea spre Romania Digitala,…

- Energia regenerabila și infrastructura de transport au atras un val de proiecte care concureaza pentru fondurile de redresare ale Uniunii Europene in Romania, unde capacitatea guvernului de a atrage fonduri a crescut, a declarat joi un vicepreședinte al Bancii Europene de Investiții (BEI), scrie Reuters.…