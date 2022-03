Stiri pe aceeasi tema

- Europa depinde in proportie de 70% de resursele de energie primara din import (din care 27% din Rusia) si ia masuri pentru a reduce aceasta dependenta, scrie Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, amintind ca Europa are si o alta problema: depinde si de 80% din materiile critice…

- Au trecut doua saptamani de cand Rusia a demarat prima acțiune militara la scara larga in Europa in secolul 21 – o așa-numita „operațiune speciala” in Ucraina. Conflictul militar a declanșat imediat sancțiuni devastatoare impotriva economiei ruse din partea Statelor Unite, a Uniunii Europene și a…

- Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana vor incerca, joi si vineri, la Versailles, sa puna bazele unei Europe mai suverane dupa socul invaziei ruse in Ucraina, care a expus slabiciunile blocului comunitar, noteaza France Presse. Razboiul declansat de presedintele rus Vladimir Putin a scos in…

- Autoritatile din teritoriu asteapta semnale de la Bucuresti inainte de a adopta orice fel de masuri. Seful CJ Olt, Marius Oprescu, spune ca „nu exista un risc real ca Romania sa fie implicata in razboi“, insa se ia in calcul o mobilizare de resurse pentru a ne ajuta vecinii.

- China a acuzat miercuri Statele Unite de faptul ca „toarna gaz pe foc” in Ucraina, dupa ce Moscova a recunoscut independenta a doua regiuni separatiste in Donbas (est) si dupa ce Washingtnul a anuntat ca impune sanctiuni Rusiei, relateaza AFP.

- Criza de la granița Ucrainei se adancește. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni seara decretele de recunoaștere a independenței așa-ziselor republici separatiste Donețk și Luhansk din Ucraina. Consiliului de Securitate al ONU s-a reunit de urgența la New York.

- Creșterea tensiunilor dintre Occident și Rusia cu privire la Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusești catre Europa, determinand Comisia Europeana și Statele Unite sa investigheze surse alternative. Intr-o declarație comuna, președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen,…

- „Nu mai suntem invitați la masa, suntem in meniu, suntem pe masa. Sunt convins ca ce se intampla in vecinatatea noastra nu este iminența unei invazii ruse in Ucraina. Rusia nu are niciun interes in acest sens.La ora actuala, nici nu am auzit amenințari din partea Rusiei ca va invada Ucraina, iar Occidentul,…