Recompensă de 50 de mii de euro pentru a afla cine a otrăvit un câine: "Era un membru al familiei noastre" Un caine din rasa Beagle, in varsta de 13 ani a murit dupa o lunga suferința la inceputul lunii noiembrie, dupa ce a mancat o bucata de carne care avea in interior stricnina. Proprietarul cainelui este convins ca animalul sau a fost otravit și vrea sa afle cine este autorul, pentru a fi pedepsit de lege. Stapanii sai vor sa plateasca o recompensa de 50.000 de euro oricui poate oferi informații utile pentru a descoperi cine le-a ucis cațelușul iubit, scrie milano.corriere.it. Snoopy, un beagle in varsta de 13 ani, a murit la inceputul lunii noiembrie dupa ce a mancat carne… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

