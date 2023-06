Stiri pe aceeasi tema

- Societatea VITAL S.A. recomanda consumatorilor sa utilizeze apa potabila cu maxima responsabilitate strict in scop casnic, menajer. Folosirea raționala a resurselor de apa este o responsabilitate comuna, atat a furnizorului, cat și a consumatorilor, iar odata cu venirea caldurii, Operatorul Regional…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 27 iunie, pana la ora 14.00, pe str. Dr. Vasile Ilea din Sighetu Marmatiei, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai…

- Titlu proiectului: „Cresterea competitivitatii firmei READY SET SOFT SRL prin achizitia de echipamente si abordarea unui nou domeniu de activitate”. Numele Beneficiarului: READY SET SOFT SRL. Obiectivele proiectului:Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectuluiObiectivul general al proiectului…

- Societatea VITAL a anunțat programul intervențiilor pentru miercuri, 21 iunie, in municipiul Baia Mare: Data Zona afectata Interval orar Motivul Influența asupra consumatorilor 21-Iun-2023 str. Rovine, str. Macului (case), str. Muncii – crescator de la nr. 28, str. Marașești 09.00 – 14.00 cuplare la…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 9 iunie, pana la ora 15.00, in Baia Sprie, str. Magnoliei, str. Afinului, str. Merișorului, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei…

- S.C. VITAL S.A. iși anunța consumatorii care sunt alimentați din Stația de pompare apa potabila – Mihai Eminescu ca marți, 6 iunie\, in intervalul orar 10.00 – 14.00, va intrerupe furnizarea apei potabile, ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica la stația de pompare. In aceasta perioada…

- Reprezentantii Vitl anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 10 mai, intre orele 9.00 si 15.00, in Baia Mare, strazile Anton Pann, Caprioarei, Atleților, Silviculturii, Horea nr. 1-52, pentru lucrari de cuplare la rețeaua noua. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor…

- Se intrerupe apa potabila astazi, 13 aprilie 2023, pe Bulevardul Decebal din Bistrița și in Budacu de Jos, anunța Aquabis. In zona s-a produs o avarie. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 13 Aprilie…