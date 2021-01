Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bihoreni recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata permanent condițiilor meteo-rutiere, sa adopte o maniera preventiva de condus și sa respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați in trafic.

- Avand in vedere faptul ca, in aceasta perioada este Cod galben de ninsori abundente, care vizeaza mai multe județe din țara, iar drumurile sunt acoperite de zapada sau polei, Politia Romana recomanda soferilor o serie de masuri pentru a conduce in siguranta, pe timp de iarna. Politia Romana recomanda…

- Avand in vedere avertizarile meteo, care se refera la condiții meteo nefavorabile in acest sfarșit de saptamana, reamintim despre obligația echiparii autoturismelor cu anvelope de iarna, in condițiile in care partea carosabila este acoperita cu zapada, gheața sau polei. In urma comunicatului Administrației…

- Avand in vedere contextul epidemiologic actual și masurile de protecție sanitara, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a dispus suplimentarea efectivelor care vor acționa in minivacanța de Revelion pentru a proteja siguranța și sanatatea cetațenilor. Incepand de astazi, 31 decembrie,…

- Peste 700 de politisti constanteni vor fi la datorie in perioada minivacantei de Craciun.Politistii vor actiona pentru prevenirea si limitarea infectarii cu noul coronavirus, precum si pentru prevenirea si combaterea infractiunilor. De asemenea, politistii rutieri vor desfasura activitati pentru prevenirea…

- Politia Romana precieaza ca, printre cele mai intalnite fraude online sunt vanzarile fictive, adica postarea de anunturi de vanzare online, iar, ulterior, dupa convingerea cumparatorilor sa transfere sumele de bani solicitate, bunurile nu mai sunt livrate.Aceasta perioada aduce multe oferte in spatiul…

- Nu uitati, folosirea telefonului mobil in timpul sofatului este interzisa. In niciun caz nu trebuie bruscate comenzile Politistii constanteni recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata permanent conditiilor meteo rutiere, sa adopte o maniera preventiva de condus si…