Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Tudor Ciuhodaru avertizeaza soferii sa nu se urce la volan daca au consumat alcool si atrage atentia ca pentru disparitia completa a alcoolului etilic din sange, la o alcoolemie de 100 mg/dl, sunt necesare 6-7 ore, cu conditia stoparii consumului de alcool."Nu conduceți daca ați baut. Pentru…

- Chiar daca majoritatea aplicațiilor pentru joburi se depun acum exclusiv online, acestea incurajeaza adaugarea unei scrisori sau unei declarații care sprijina cererea, majoritatea platformelor digitale oferind chiar un camp dedicat pentru astfel de documente. O scrisoare de intenție poate sa scoata…

- Pe masura ce frigul devine tot mai prezent, este cumva firesc ca activitațile oamenilor in aer liber sa fie mai reduse. Oamenii au tendința de a sta mai mult in casa, insa asta nu inseamna ca socializarea trebuie sa lipseasca. Pe langa jocurile de societate, o alta activitate comuna este pokerul. Oamenii…

- Ideea ca pacienții cu astm trebuie sa evite activitatea fizica ramane un mit. Mișcarea este prielnica pentru organism, in general, cat și pentru sanatatea plamanilor, aducand multe beneficii și pentru pacienții cu astm.

- Medicul Tudor Ciuhodaru a intocmit un mini-ghid de supraviețuire in caz de ninsori și viscol. Ce sa faca șoferii? Sau mai degraba ce trebuie sa (nu) facem in mașina și pe strada. Ciuhodaru vorbește despre 10 lucruri esențiale care ne pot salva viața: In masina. Daca sunteti sofer si plecati la drum…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a facut o lista pe pagina sa de Facebook cu alimentele pe care trebuie sa le mancam in post. Potrivit specialistului, sunt cinci lucruri esențiale care trebuie respectate pentru a nu ajunge la Urgența.

- Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat marți o lista cu recomandari de alimentație, la inceputul postului Craciunului.Ca regula generala, regimul alimentar trebuie sa tina cont de varsta, activitate fizica, status fiziologic si afectiuni preexistente, consultand eventual si un nutritionist, astfel incat…

- Deschiderea primului tau business este un pas de care iti vei aminti toata viata. Indata ce ti-ai descoperit pasiunea, nu-ti ramane decat sa iti realizezi un plan de business, pe care sa-l urmezi indeaproape.