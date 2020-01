Recomandări pentru cărțile, publicația și site-ul anului, în versiunea lui Tolo Jurnalistul Catalin Tolontan face, in fiecare an, un top al recomandarilor sale in materie de carți ”fara pretenția ca sunt un profesionist, ci doar un pasionat”. Recomandarile se numesc ”Bun de tipar 2019”.Ediția aceasta, ziaristul s-a oprit la patru categorii: Cartea de beletristica, Cartea de non-ficțiune, Cartea de Science Fiction și Cartea Polițista.Cartea anului este „Incalcand toate granițele”, de Marina Abramovic, (Editura Pandora M), o autobiografie pe care Catalin Tolontan o descrie ca fiind „complet lipsita de fițe și curge in forma celei mai sincere expuneri de destin pe care am citit-o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

