DSP Alba a transmis o serie de recomandari pentru persoanele depistate pozitiv cu COVID-19 cu privire la traseul pacienților și care sunt criteriile de externare. A.Traseul pacienților pozitivi Sars-Cov 2 1. Toți pacienții depistați pozitivi la un test RT-PCR se vor prezenta la un spital cu secție Covid, unde vor fi evaluați prin teste biologice inflamatorii, hematologice, radiologic pulmonar sau CT. 2. In funcție de rezultat se separa in urmatoarele categorii de severitate : – pacienții asimptomatici fara modificari biologice, hematologice, Rx și fara factori de risc, se vor interna in unitați…