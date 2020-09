Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatia a conceput pentru fiecare nivel de educatie ghiduri de organizare si desfasurare a activitatii in noul an scolar 2020-2021, in conditii de pandemie. Ce contine ghidul pentru prescolari.

- Ministerul Educației și Cercetarii a publicat ghidul pentru gradinițe privind organizarea și desfașurarea activitaților in cadrul unitaților de invațamant. Copiii vor fi preluați de la poarta unitații de invațamant.

- Anii de gradinita sunt despre initiere, despre siguranta si despre primii pasi in viata. De aceea, fiecare lucru din sala de clasa este important – mai ales mobilierul de gradinita, croit pe masura celor mici. Fie ca ne referim la mese, la dulapioare sau la patuturi, fiecare piesa de mobilier are importanta…

- Dr. Anthony Fauci, epidemiologul sef de la Casa Alba, a recomandat populatiei sa poarte ochelari de protectie sau viziere pentru fata ca o masura suplimentara impotriva contractarii noului coronavirus, scrie ABC News. ”Daca aveti ochelari de protectie sau o viziera pentru ochi, ar trebui sa le utilizati”,…

- Au inceput repetitiile pentru un nou weekend de teatru la „Bucurestii lui Caragiale”. Cea de-a opta editie a festivalului „Bucurestii lui Caragiale” continua in perioada 1-2 august, in Parcul Cismigiu, cu spectacole de matineu si de seara, din repertoriul Teatrului Nottara, al Operei Comice pentru Copii,…

- Administratia calaraseana a finalizat o noua unitate de invatamant. Dupa preluarea si finalizarea investitiei Scolii Vest, unde in acest moment isi desfasoara activitatea Colegiul National Barbu Stirbei, o alta investitie a Primariei Calarasi, cea a Gradinitei cu 8 Grupe, din curtea Scolii Gimnaziale…

- Este ancheta epidemiologica la o gradinita privata din Iasi dupa depistarea unui copil cu noul coronavirus. Cazul a fost confirmat pe data de 27 iunie. In urma aparitiei simptomelor la un alt copil inscris la aceeasi unitate de invatamant prescolar, a fost efectuata testarea acestuia. In cursul serii…

- In Craiova si in judet, gradinitele de stat nu se deschid deocamdata, spun inspectorii scolari. Decizia de a deschide unitatile de invatamant prescolar va fi luata impreuna cu autoritatile locale. In plus, pentru a respecta normele de distantare, in clasele mari vor fi maximum sapte copii, a precizat…