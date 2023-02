Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6) va avea loc joi, 26 ianuarie a.c, de la ora 18.00, recitalul studenților clasei de flaut prof. dr. Ignac Filip in cadrul caruia iși dau concursul Ioana Irimescu, și Mathe Izabella, la pian lect. dr. Mihaela Pavel. In program…

- Sarbatoarea Culturii Romane, care s-a desfasurat duminica seara la Centrul de Cultura Arcus – Casa Muzicii, din Sfantu Gheorghe, a avut in centrul programului sau decernarea Premiului Haromszek pentru Cultura. Protagonistii acestui moment, marcat de o autentica emotie, au fost Petre Strachinaru –…

- Un volum dedicat fotografului Andre de Dienes, originar din judetul Covasna, care a lucrat de-a lungul timpului cu cateva celebre staruri americane, va fi lansat miercuri, la Centrul de Cultura Arcus din Sfantu Gheorghe. Volumul intitulat „De la Targu Secuiesc la Hollywood. Viata si fotografiile lui…

- Centrul de Cultura Arcus va invita la un Concert de gala organizat cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, joi, 1 decembrie anul curent, de la ora 18, in sala de concerte a Casei Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6. Concertul va fi susținut de pianista Sara Barbuța, de soprana Camelia Barbuța și…

- Joi, 17 noiembrie 2022, de la ora 18.00, in Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc un concert cameral extraordinar susținut de Anton Niculescu – violoncel și Viniciu Moroianu – pian. In program: Ludwig van Beethoven: Sonata nr. 1 in…

- In cadrul Festivalului International de Muzica de Camera „Tiberius Festival”, Centrul de Cultura Arcuș (str. Oltului nr. 6, loc. Sf. Gheorghe) gazduiește doua serate muzicale care vor avea loc in zilele 14 și 18 noiembrie a.c, de la ora 18.00. Iși dau concursul: 14 noiembrie. Ola Lindseth – vioara (Norvegia),…

- Centrul de Cultura Arcuș a pus in vanzare biletele pentru concertul „Wind Water Earth” care va avea loc in data de 20 noiembrie a.c, și-i are ca protagoniști pe Alexandru Tomescu – vioara, Sinziana Mircea – pian și Ștefan Cazacu – violoncel. Muzica este semnata de compozitorul Dan Popescu. Potrivit…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6) va avea loc marți, 8 noiembrie 2022, de la ora 18.00, un concert extraordinar de canto și pian susținut de Diana Sima – soprana, și George Rizea – pian. Potrivit organizatorilor, in program sunt cuprinse:…