Rechizitoriul din dosarul Caracal, trimis la Parchetul General pentru verificare

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a constituit ”un colectiv de procurori” care va examina dosarul și va face propuneri pe care se va fundamenta decizia sa legata de eventuala trimitere la instanța a rechizitoriului.

- Dan Antonescu a explicat in emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX” cum au ajuns procurorii DIICOT sa puna sub acuzare o noua persoana in dosarul Caracal. Ștefan Risipițeanu a fost reținut dupa 4 luni de la inceperea anchetei privind rapirea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu. Gheorghe Dinca le-a spus…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat, marti, ca dosarul in care sunt vizati medicii de la INML care au efectuat expertiza privind fragmentele osoase descoperite in butoiul din locuinta lui Gheorghe Dinca si la liziera padurii va fi declinat la DIICOT, scrie Agerpres. "Am fost…