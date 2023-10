Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, apel de ultim moment catre Occident. Recep Erdogan cere Israelului sa opreasca atacurile din Gaza. Ce a transmis liderul de la Ankara. Recep Erdogan cere Israelului sa opreasca atacurile din Gaza Printr-un mesaj publicat pe o platforma de social media, președintele Turciei a cerut…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut sambata Israelului „sa opreasca imediat aceasta nebunie” si sa puna capat „atacurilor” asupra Gazei, intr-un mesaj postat pe rețeaua X, transmite AFP. „Bombardamentele israeliene care s-au intensificat aseara asupra Gazei au vizat din nou femei, copii si…

- Recep Erdogan, atac dur impotriva SUA și a Occidentului pe tema razboiului din Israel: 'Au pus combustibil pe foc!'Președintele Turciei, Recep Erdogan, lanseaza un atac dur impotriva Occidentului in chestiunea razboiului din Israel. Cu toate ca nu-i nominalizeaza pe americani, el critica decizia acestora…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, cere ca atacurile din Fașia Gaza sa se opreasca, dupa ce la un spital din regiune au fost raportați 500 de morți.„Lovirea unui spital care conține femei, copii și civili nevinovați este cel mai recent exemplu de atacuri ale Israelului lipsite de cele mai elementare…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, a anunțat ca nu va mai veni la summit-ul Comunitații Politice Europene (CPE) din Spania, de joi, pentru ca „a racit”, a relatat presa din Turcia. Nici dictatorul azer, Ilham Aliev, nu mai merge la summit, acolo unde urma sa se intalneasca cu prim-ministrul guvernului…

- Recep Erdogan se dezlanțuie in Turcia: operațiuni antiteroriste in 18 zone din țaraOfițerii turci au reținut aproximativ 90 de persoane suspectate ca au legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care este considerat terorist in țara, a informat marți agenția Anadolu.Operațiuni antiteroriste…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa efectueze ”in curand” o vizita in Rusia, a anunțat luni, 28 august, purtatorul de cuvant al Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), Omer Celik. Erdogan va discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre o relansare a Acordului de la Istanbul…

- Tensiunile, din ce in ce mai accentuate, de pe frontul ruso-ucrainean fac ca șefii de state sa incerce o noua runda de negocieri intre cele doua parți beligerante. Printre cei care a incercat sta, inca de la inceput, este proaspatul reales președinte al Turciei, Recep Erdogan. De altfel, acesta a facut…