Recep Erdogan despre tragedia Titan: Mentalități inumane, bazate pe supremația omului alb Comparand decesul mai multor sute de migranti la sfarsitul lui iunie in largul coastelor grecesti, in lipsa eforturilor de salvare, cu disparitia foarte mediatizata a “cinci bogatasi plecati sa vada Titanicul”, Erdogan detecteaza in aceasta “semnul mentalitatii coloniale, arogante, inumane, bazate pe suprematia omului alb”. “Mai ales in tarile cunoscute pentru trecutul lor colonial, unde rasismul cultural s-a transformat in rasism institutional (si se afla) la originea evenimentelor din Franta”, a afirmat Erdogan. “Desigur”, a continuat Erdogan, “noi nu vom tolera jefuirea magazinelor si revoltele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

