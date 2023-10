Președintele Turciei, apel de ultim moment catre Occident. Recep Erdogan cere Israelului sa opreasca atacurile din Gaza. Ce a transmis liderul de la Ankara. Recep Erdogan cere Israelului sa opreasca atacurile din Gaza Printr-un mesaj publicat pe o platforma de social media, președintele Turciei a cerut Israelului sa opreasca atacurile din Gaza. „Bombardamentele israeliene care […] The post Recep Erdogan cere Israelului sa opreasca atacurile din Gaza. Apel catre Occident: „Vreți un razboi intre cruce și semiluna?” appeared first on Playtech Știri .