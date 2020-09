Recenta eşuare în masă de balene raportată în Australia oferă date esenţiale despre comportamentul cetaceelor Mai multi cercetatori din Australia au colectat date deosebit de importante de la exemplarele de balena-pilot implicate in cel mai amplu eveniment de esuare in masa consemnat in aceasta tara, care a avut loc saptamana trecuta si in urma caruia sute de animale au murit, informeaza marti agentia Xinhua. Salvatorii au reusit sa conduca inapoi in ocean 110 dintre balene, insa 350 de exemplare au murit, oamenilor de stiinta ramanandu-le acum sarcina dificila de a intelege cauza acestui eveniment. Muzeul si Galeria de Arta din Tasmania (TMAG) a anuntat luni seara ca zoologii sai au prelevat probe de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

