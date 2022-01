Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, luni, intr-o sedinta organizata in format hibrid, o serie de hotarari privind organizarea si desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania, proces amanat in anul 2021 pentru anul in curs din cauza pandemiei. Astfel, Executivul va adopta forma si continutul…

- Deputatul european Siegfried Muresan (PNL / PPE), vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European, a transmis, marti, dupa alegerea Robertei Metsola ca presedinta a Parlamentului European, ca votul de astazi este o veste foarte buna pentru Europa si pentru Romania, pentru ca aceasta cunoaste foarte…

- Romania este in fața unui examen crucial: Recensamantul Populației și Locuințelor, care va debuta la 1 februarie, in 3 etape. Pana atunci, un avertisment pentru ceea ce vom avea și noi vine din Croatia, care anunța ca a pierdut aproape 10% dintre locuitorii sai in zece ani, potrivit rezultatelor…

- Recensamantul Populației si Locuințelor va incepe in prima jumatate a anului 2022, motiv pentru care Direcția Județeana de Statistica vine in sprijinul cetațenilor cu cat mai multe informații relevante. Astfel, Recensamantul Populației si Locuințelor se realizeaza o data la zece ani, fiind o cercetare…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) propune adoptarea unui proiect de Ordonanța a Guvernului privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutiera electronica și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere. Este vizata, printre altele,…