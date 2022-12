Au fost publicate primele date din Recensamantul Populației. Institutul National de Statistica (INS) a publicat, vineri, primele date provizorii pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor, runda 2021. Acestea arata ca populatia rezidenta a Romaniei era de 19.053.800 de persoane, la finalul lui 2021, din care: 9.808.300 (reprezentand 51,5%) de sex feminin si 9.941.200 (reprezentand 52,2%) in […] The post Recensamant, primele date oficiale! Cați romani mai sunt in țara first appeared on Ziarul National .