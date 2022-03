Incepand de luni, 14 martie 2022, va incepe in toata țara Recensamantul Populației și Locuințelor. Prima etapa a recensamantului consta in autorecenzarea online, care dureaza pana in 15 mai. Autorecenzarea se poate realiza inclusiv cu asistența din partea unui recenzor pentru cei care vor avea nevoie. Fiecare persoana are posibilitatea de a se autorecenza, in doi pași: Primul pas consta in completareaformularului de pre-inregistrare, pentru membrii gospodariei; Pasul doi consta in completarea chestionarului individual, accesandu-și propriul chestionar prin link-ul primit pe adresa de e-mail indicata…