- La cea de-a patra ediție a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova vom discuta despre cum partenerii vor sprijini in continuare Republica Moldova. Declarația a fost facuta astazi la Chișinau de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, care a sosit la…

- Ministrul de Externe din Republica Moldova, Nicu Popescu, anunta, miercuri, decesul unui cetatean moldovean in Israel. Barbatul avea 35 de ani si muncea in apropiere de Fasia Gaza. ”Cu profunda tristete, am primit vestea despre trecerea in nefiinta a unui cetatean moldovean in varsta de 35 de ani, care…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, joi, in timpul unei intrevederi pe care a avut-o la Chisinau cu primul-ministru moldovean, Dorin Recean, ca locul Republicii Moldova este in Europa „alaturi de familia democratiilor occidentale”, relateaza TV8.md.„Din punct de vedere politic…

- Mai mulți oficiali moldoveni au venit cu mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. „Ucrainenii iși apara nu doar libertatea. Ei ne apara și pe noi, și viitorul Europei”, a notat premierul Dorin Recean. La randul sau, șeful Parlamentului, Igor Grosu, a declarat Republica Moldova va…

- Ministerul sarb de Externe a cerut Ministerului moldovean de Externe sa explice refuzul de a permite compozitorului și muzicianului Goran Bregovic sa intre in Moldova. Acest lucru a fost anunțat luni de șeful diplomației sarbe, Ivica Dacic, citand portalul sarb Nova.rs. Dacic a subliniat ca o astfel…

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova vine cu o reacție la decizia Rusiei de a institui o interdicție de intrare pentru unele persoane oficiale din Republica Moldova. Potrivit lui Igor Zaharov, consilier pe comunicare al șefului MAEIE Nicu Popescu, „decizia de raspuns a parții ruse este una regretabila”,…

- In viitorul apropiat va fi semnat acordul privind conversiunea permiselor de conducere eliberate de Republica Moldova și Israel, a declarat vicepremierul Nicu Popescu, in cadrul unui briefing comun cu ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, transmite Știri.md . „Astfel, vor fi aplicare standarde…

- Șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, il va gazdui la Chișinau pe ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Eli Cohen, care efectueaza o vizita de lucru in țara noastra in perioada 7-8 august. Dupa consultari, cei doi oficiali vor susține și o conferința de presa. Programul vizitei…