- Peste 60.000 de suporteri italieni urmaresc finala Europa League, FC Sevilla - AS Roma, de pe Stadio Olimpico. AS Roma are mai mulți susținatori la Budapesta. Fanii formației pregatite de Jose Mourinho au pregatit o scenografie speciala și au sarbatorit in stil mare reușita de 1-0, semnata de Paulo…

- Trei fani au fost raniti si alte sapte persoane au fost arestate in timpul unor violente intre suporteri, inaintea finalei Ligii Europa, la Budapesta. In finala se intalnesc, de la ora 22.00, FC Sevilla si AS Roma.“Mai multe persoane s-au batut miercuri dupa-amiaza pe strazile din Budapesta, a precizat…

- Pentru o seara, Budapesta devine capitala fotbalului! De la ora 22:00, Sevilla și Roma se infrunta in finala Ligii Europa! Andaluzii au caștigat fiecare din cele 6 ediții in care au ajuns in ultimul act, in timp ce Jose Mourinho nu a pierdut pana acum nicio finala continentala, indiferent de competiție,…

- In aceasta seara, de la ora 22:00, Sevilla și AS Roma vor disputa finala Europa League din acest sezon, pe Arena Puskas din Budapesta. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat in Romania de Pro Arena. Sevilla a trecut in semifinale de Juventus, 1-1 in tur, 2-1 la retur. AS Roma a eliminat-o in penultimul…

- Puskas Arena din Budapesta gazduiește, miercuri seara, finala Europa League din acest sezon, meci care incepe la ora 22:00 și care le aduce fața in fața pe FC Sevilla, specialista competiției, și AS Roma, echipa care disputa a doua finala europeana consecutiva cu Jose Mourinho pe banca. Cu Bet Builder…

- Tiago Pinto, directorul sportiv al celor de la AS Roma, a transmis ca obiectivul clubului in acest sezon era obținerea unui loc de Liga Campionilor. Jose Mourinho și-a contrazis șeful. AS Roma a ajuns la 6 partide consecutive fara victorie in Serie A și a pierdut lupta pentru top 4. Jose Mourinho iși…

- Sevilla – AS Roma este finala Europa League 2023. Jose Mourinho o va avea adversara chiar pe specialista competitiei in meciul care se va juca cu trofeul pe masa pe 31 mai, pe Puskas Arena din Budapesta. Jose Mourinho a ajuns intr-o noua finala, a sasea! Anul trecut, „The Special One” a devenit primul…

- Edoardo Bove (20 de ani) i-a dus pe cei de la AS Roma cu un pas catre finala Europa Kaegue de la Budapesta. De la „cainele bolnav”, Mourinho l-a comparat acum cu un „profesionist de 30 de ani”, dupa golul din turul semifinalei cu Bayer Leverkusen (1-0). AS Roma a luat o opțiune serioasa pentru calificarea…