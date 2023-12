Rebecca Welch, prima femeie care a arbitrat un meci din Premier League

Rebecca Welch a intrat in istoria sportului, devenind prima femeie care a arbitrat un meci din Premier League. In varsta de 40 de ani, ea a arbitrat partida dintre Fulham și Burnley de la Craven Cottage. Rebecca Welch a devenit arbitru in 2010, combinandu-și activitatea cu un job in sistemul de sanatate (NHS), iar din 2019 a devenit arbitru cu norma intreaga. In ianuarie, Welch a devenit prima femeie care a arbitrat un meci masculin din campionat. Ea s-a intors la Craven Cottage dupa ce, in luna precedenta, a fost arbitru de rezerva. Rebecca Welch a fost prima femeie care a condus un meci din…