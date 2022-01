Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu se afla internat in spital in continuare, insa starea lui e considera una mai buna fața de momentul in care a ajuns la urgențe. Rebeca Onoriu, matușa pilotului, are noi detalii despre acesta.

- Au trecut 35 de zile de cand Daniel Onoriu se afla internat in spital, insa veștile pe care apropiații le transmit despre starea lui de sanatate nu sunt deloc unele incantatoare. In aceasta seara, Rebeca Onoriu a venit cu noi informații despre cum se simte celebrul pilot de raliuri in aceste momente.…

- Horia Moculescu trece printr-o perioada dificila, asta dupa ce a fost conectat la un aparat de oxigen. Artistul a facut primele declarații la Antena Stars despre starea sa de sanatate, dar și motivul pentru care a ajuns pe mana medicilor.

- S-au zvonit multe lucruri despre Florin Salam, mai ales ca ar avea grave probleme de sanatate, astfel ca fanii au fost profund speriați. Ei bine, dupa ce a ieșit din lumina reflectoarelor pentru o perioada, fiica lui, Betty Stoian, a facut noi declarații despre cum se simte celebrul manelist dupa pauza…

- Vestea ca Daniel Onoriu se afla in spital a șocat intreaga țara. Rebecca Onoriu a oferit cele mai noi detalii despre starea de sanatate a pilotului. Medicii susțin ca organismul raspunde la tratament, iar starea lui s-a imbunatațit cu douazeci la suta, in comparație cu ziua precedenta. El este un adevarat…

- Vestea ca Daniel Onoriu se afla internat in stare grava la spital, in Capitala, a uimit o țara intreaga. Celebrul pilot de raliuri a suferit o operație de micșorare de stomac, in Turcia și starea lui de sanatate s-a agravat extrem de tare ulterior. Iata ce declarații a facut fiica lui Gabi Lunca despre…

- Familia regretatei Gabi Lunca trece din nou printr-o perioada grea, asta deoarece in aceste momente pilotul Daniel Onoriu, nepotul artistei, se afla in stare grava la spita. Rebeca Onoriu, fiica cantareței, noi detalii despre starea lui de sanatate.

- Viorel Lis este infectat cu COVID-19 și este in spital. Și soția lui, Oana, a contractat virusul, insa ea se trateaza acasa. Fostul edil al Capitalei, in varsta de 77 de ani, face primele declarații de pe patul de spital.In aceste momente, Viorel Lis se afla internat la Spitalul Matei Balș, dupa ce…