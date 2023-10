Rebeca Lazarescu s-a aflat in mijlocul unei confruntari violente chiar in curtea liceului in care invața. Ea s-a batut cu o colega. Tanara recalcitranta a devenit faimoasa dupa ce a fost surprinsa alaturi de Vlad Pascu in clipurile in care autorul tragediei de la 2 Mai se droga. S-a batut in curtea liceului „Virgil Madgearu” […] The post Rebeca Lazarescu, fata care l-a „turnat” pe Vlad Pascu, s-a batut cu o colega in curtea liceului! A avut nevoie de ingrijiri medicale (VIDEO) first appeared on Ziarul National .