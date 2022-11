Stiri pe aceeasi tema

- realme a lansat in aceasta saptamana varianta 4G a telefonului realme 10 si acum ne-o propune pe cea 5G. Se numeste realme 10 5G si e disponibil chiar acum, prefatand debutul lui realme 10 Pro, care are loc pe 17 noiembrie. realme 10 5G are un corp din plastic si sticla, iar versiunea neagra si cea…

- realme 10 4G a devenit oficial pe 9 noiembrie, reprezentand debutul unei noi serii de telefoane pentru spinoff-ul din OPPO. realme ne va oferi si un realme 10 Pro si un Pro+, dar asta mai spre final de luna. Intre timp avem aici un telefon care ar trebui sa coste pana in 250 de euro. realme 10 4G este…

- OnePlus pare gata sa schimbe nomenclatura telefoanelor sale pentru urmatoarea generatie de flagship-uri. Se pare ca in loc de OnePlus 11 Pro vom primi doar un OnePlus 11. Debutul telefonului este asteptat in ianuarie 2023, in aceeasi perioada in care vine si Galaxy S23 Ultra. In ultimii 3 ani OnePlus…

- Google a tinut pe 6 octombrie mult asteptatul sau eveniment de toamna, in cadrul caruia a dezvaluit in sfarsit telefoanele Google Pixel 7 si Google Pixel 7 Pro. Acestea au design similar cu al predecesorilor, doar ca pluseaza cu procesoare si camere noi. Ruleaza Android 13, cu functii speciale puse…

- Xiaomi a tinut ieri un eveniment oficial in Europa, dar si in Romania, unde a prezentat cel mai nou flagship al sau, pe Xiaomi 12T Pro. Acesta vine cu o camera de 200 de megapixeli, familiara, deoarece foloseste acelasi senzor Samsung ISOCELL HP1 ca si Motorola Edge 30 Ultra. Cat costa si ce ofera speciala…

- Motorola a lansat la final de vara telefonul pliabil cu clapeta Motorola RAZR 2022, dar nu l-a adus inca in Europa. Se pare ca va sosi, dar va primi o schimbare de nume, asa cum si Moto X30 Pro a devenit Motorola Edge 30 Ultra in Europa. O scapare a lui Evan Blass a dezvaluit o imagine promotionala…

- Sony nu a venit la IFA 2022 cu al sau telefon flagship de toamna, preferand sa il anunte in Japonia. E vorba despre un telefon compact aici, Sony Xperia 5 IV, care vine cu o baterie mai mare decat predecesorul si ecran mai luminos. Avem in continuare de-a face cu un telefon foarte compact, dar unul…

- Motorola a avut o luna august foarte ocupata, prezentand primul telefon cu camera de 200 de megapixeli, Moto X30 Pro, dar si un telefon pliabil nou, Moto RAZR 2022 . Ce a ratat lumea a fost celalalt telefon prezentat odata cu Moto X30 Pro, Moto S30 Pro. Ei bine acesta este probabil cel mai usor telefon…