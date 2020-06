Realizările personalităţilor afro-americane, celebrate în cadrul galei BET Awards 2020 Realizarile personalitatilor afro-americane, dar si suferinta si lupta acestei comunitati pentru dreptate s-au aflat in centrul galei BET Awards 2020, desfasurate duminica, primul eveniment dedicat persoanelor de culoare care a avut loc in Statele Unite dupa protestele in masa izbucnite luna aceasta din cauza rasismului sistemic, informeaza Reuters.



Ceremonia, care recompenseaza realizarile profesionistilor afro-americani in domeniile muzicii, filmului, sportului si actiunilor caritabile, a omagiat prin discursuri, cantece si imagini de la proteste, zeci de barbati si femei de culoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

