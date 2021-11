Reales premier al Japoniei, Fumio Kishida schimbă un singur ministru în noul cabinet Intarit prin victoria pe care partidul sau a repurtat-o in alegerile legislative din 31 octombrie, premierul nipon Fumio Kishida isi va prezenta miercuri guvernul sau post-electoral, care ar urma sa ramana neschimbat, cu exceptia unui nou ministru al afacerilor externe, in timp ce un nou plan masiv de relansare economica este in curs de pregatire in Japonia, informeaza AFP. Camera Inferioara a Parlamentului Japoniei s-a reunit la inceputul dupa-amiezii, ora locala, pentru o sesiune speciala in timpul careia deputatii l-au confirmat cu scor mare pe Kishida in functia de premier. Putin mai tarziu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

