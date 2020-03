Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a invins-o pe marea rivala FC Barcelona cu scorul de 2-0, duminica seara, pe Stadionul ''Santiago Bernabeu'', intr-un El Clasico desfasurat in etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Spaniei. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Real Madrid nu a mai invins Barcelona acasa, in LaLiga, din 25 octombrie 2014. De cinci ani și jumatate! El Clasico are loc duminica, ora 22:00. Intr-o perioada dificila, cu trei infrangeri și un egal in ultimele cinci meciuri jucate in toate competițiile, Zidane incearca sa intrerupa aceasta cadere.…

- Fundasul Jordi Alba, accidentat in urma cu doua saptamani, a fost convocat de antrenorul Quique Setien pentru El Clasico cu Real Madrid, de duminica, de la ora 22.00.Fundasul s-a accidentat la aductori, in urma cu doua saptamani, la meciul cu Getafe. El Clasico, meciul dintre Real Madrid…

- FC Barcelona nu a mai pierdut un meci pe terenul "eternei rivale" Real Madrid, in ultimii cinci ani, in campionatul Spaniei de fotbal, scrie agentia EFE, inaintea primului El Clasico din 2020. Ultimul esec al catalanilor pe stadionul Santiago Bernabeu dateaza din 25 octombrie 2015, cand Real s-a impus…

- Jucatorii echipei de fotbal din Wuhan, orasul chinez in care a fost descoperit noul coronavirus, la sfarsitul lunii decembrie, au fost invitati sa asiste la marele derby al campionatului Spaniei (El Clasico), dintre Real Madrid si FC Barcelona, programat duminica pe stadionul Santiago Bernabeu, informeaza…

- Marele derby al campionatului spaniol e programat pentru duminica (ora 22.00, Digi Sport 1), dar inaintea confruntarii de pe „Santiago Bernabeu“, atat Real, cat si Barcelona s-au chinuit in Europa.

- El Clasico, meciul dintre Real Madrid si FC Barcelona, va avea loc la 1 martie, de la ora locala 21.00 (22.00 - ora Romaniei), pe arena Santiago Bernabeu, a anuntat Liga Spaniola de Fotbal.Meciul conteaza pentru etapa a XXVI-a a campionatului Spaniei. In tur, pe Camp Nou, cele doua…

- Marele derby al campionatului de fotbal al Spaniei, FC Barcelona - Real Madrid, supranumit El Clasico, s-a incheiat nedecis, 0-0, miercuri seara, pe stadionul Camp Nou, in cadrul etapei a 10-a. Real a fost echipa care a avut mai mult initiativa in acest meci, dar nu a reusit sa fructifice…