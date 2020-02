Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul belgian al echipei Real Madrid , Eden Hazard, a suferit o accidentare la piciorul drept in partida din La Liga cu Levante, pierduta de ''galactici'' cu 1-0, si foarte probabil va rata meciurile cu Manchester City, din optimile Ligii Campionilor, dar posibil si Clasico, programat…

- Manchester City a primit interdicția de a mai participa in Champions League in urmatoarele doua sezoane din partea UEFA, pentru incalcarea fair-play-ului financiar. Anunțul a fost facut de ziarul englez „ The Guardian ”. In plus, clubul de pe Etihag Stadium a primit și o amenda usturatoare, de 30 de…

- Real Madrid și Manchester City se vor infrunta in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Zinedine Zidane crede ca Pep Guardiola, omologul sau de pe banca „cetațenilor”, este cel mai bun antrenor din lume. Manșa tur dintre Real Madrid - City și joaca pe 26 februarie, de la 22:00. Returul, la Manchester,…

- Francezul Zinedine Zidane, antrenorul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, si-a reafirmat admiratia pentru confratele sau de pe banca tehnica a echipei Manchester City, Pep Guardiola, pe care il va intalni in optimile de finala ale Ligii Campionilor, conform cotidianului L'Equipe. …

- Manchester City, Liverpool și Barcelona sunt favoritele bookmakerilor la caștigarea Ligii Campionilor. Vezi AICI programul șaisprezecimilor de finala din Liga Campionilor. Manchester City a avut ghinion la tragerea la sorți de astazi. O va infrunta in optimile de finala pe Real Madrid, de 13 ori caștigatoare…

- Opt din cele 16 echipe care alcatuiesc tabloul Ligii Campionilor sunt cunoscute: PSG, Real Madrid, Bayern, Tottenham, Manchester City, Juventus Torino, FC Barcelona si RB Leipzig. Celelalte locuri vor fi „livrate" astazi si mane in meciurile ultimei runde a grupelor Ligii. Conform uzantelor stravechi,…

- Real Madrid, Tottenham si Manchester City s-au calificat, marti seara, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce Paris Saint-Germain, Juventus Torino si Bayern Munchen au reusit acest lucru i...