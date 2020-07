Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a dispus pe teren propriu, cu 2-0, de formatia Alaves, intr-o partida contand pentru etapa a 35-a din Primera Division, disputata vineri seara. Atacantul francez Karim Benzema a deschis scorul in minutul 11, in urma unui penalty…

- FC Sevilla s-a impus, joi seara, în deplasare, cu scorul de 2-1, în fața echipei Athletic Bilbao, într-un meci din etapa a 35-a a campionatului Spaniei.Gazdele au condus la pauza cu 1-0, prin golul marcat de Capa ’29, însa oaspeții au revenit în repriza secunda…

- Real Madrid, campioana ultimelor doua ediții din liga naționala de baschet a Spaniei, a ratat calificarea in Final 4. Pauza provocata de coronavirus a dat peste cap și sistemul competițional din competiția de baschet a Spaniei. Oficialii au apelat la un sistem inedit. Primele 12 formații din clasament…

- Autor: Razvan Zeldea Depașita de rivala Real Madrid in clasament, Barcelona incearca sa-și recaștige poziția de lider. Primul pas, sa caștige in meciul cu Athletic Bilbao, de marți, 23 iunie, de la ora 23:00, din etapa cu numarul 31 din La Liga. Misiunea nu este una ușoara, insa, daca ținem cont ca,…

- FC Barcelona a invins-o pe Leganes cu scorul de 2-0, marti seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei si s-a desprins pentru moment de rivala Real Madrid. Scorul a fost deschis de tanarul Ansu Fati, chiar inainte de pauza (min. 42), cu…

- Real Madrid continua goana dupa titlul in Campionatul de fotbal al Spaniei. In primul meci dupa pauza fortata, "galacticii" s-au impus pe teren propriu cu 3-1 in fata lui Eibar, intr-un meci din cadrul etapei a 28-a din La Liga.

- Bayern Munchen a facut un pas uriaș catre al 8-lea titlu in Bundesliga. Formația bavareza a invins-o cu 1-0 pe rivala Borussia Dortmund chiar pe terenul acesteia, dar fara spectatori, in meciul-vedeta al etapei a 28-a a competiției.