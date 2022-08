Real Madrid a cucerit pentru a cincea oară Supercupa Europei (Video) Real Madrid a caștigat pentru a cincea oara Supercupa Europei, dupa ce a invins-o pe Eintracht Frankfurt cu scorul de 2-0, miercuri seara, pe Stadionul Olimpic din Helsinki. Real Madrid este caștigatoarea Ligii Campionilor, in timp ce Eintracht Frankfurt a caștigat Europa League. Gruparea spaniola s-a impus prin golurile marcate de David Alaba (37) si Karim Benzema (65). Francezul a devenit al doilea cel mai bun marcator din istoria clubului Real Madrid, cu 324 de reusite, devansandu-l pe legendarul Raul Gonzalez Blanco (323). Cristiano Ronaldo conduce in ierarhie, cu 450 de goluri. Real Madrid… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a cucerit pentru a cincea oara Supercupa Europei. Cea mai buna echipa din Liga Campionilor a invins-o miercuri seara, cu 2-0, pe Eintracht Frankfurt, pe stadionul „Olimpic“ din Helsinki și a sarbatorit din nou. Madrilenii au controlat jocul in cea mai mare parte a timpului. Campioana Spaniei…

- Romania, in componenta Gabriel Bocser, Miruna Iordache, Daniel Tavoc, s-a clasat pe locul al patrulea in finala probei de trio, vineri, la Campionatele Mondiale de gimnastica aerobica de la Guimaraes (Portugalia), cu 20,138 puncte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Naționala Romaniei intalnește marți, de la ora 21.45 (Prima TV), pe stadionul „Giulești“, reprezentativa Muntenegrului. Partida conteaza pentru etapa a 4-a din Liga B – grupa 3 a Ligii Națiunilor. Partida din Capitala va fi arbitrata de o brigada portugheza. Aceasta este compusa din centralul Joao Pinheiro,…

- Pentru loturile nationale de seniori si juniori aceasta competitie este o ultima verificare inainte de plecarea la Campionatele Mondiale din Portugalia.Sala Sporturilor din Constanta gazduieste, astazi, "Cupa 1 Iunie" la gimnastica aerobica, in organizarea CS Farul Constanta, in parteneriat cu Fundatia…

- Sportivul din Moldova Ghenadi Cijevschi in acest weekend, a cucerit titlul de campion in limitele categoriei de 81 de kilograme la „Cupa Europeana la Judo Cadeți U18” din orașul Coimbra, Portugalia.

- Anul trecut, 41% din populatia Uniunii Europene cu varsta intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In conditiile in care statele membre UE si-au stabilit…

- O boala extrem de rara numita variola maimuței a aparut in Europa și in Statele Unite. Un caz a fost raportat miercuri la un pacient internat in Massachusetts, care a calatorit recent in Canada, unde au fost de asemenea detectate cazuri, relateaza CNN . In Europa, au fost raportate cauzuri in Marea…

- Spre supararea multor solicitanți ai Vizei de Aur, ministrul portughez de finanțe Fernando Medina a confirmat ca țara sa va incepe sa taxeze criptomonede, dar nu s-a angajat la o data. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…