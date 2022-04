Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu (21 de ani, 121 WTA) a bifat, marți, primul meci dupa o pauza de șase luni. Jucatoarea canadiana cu origini romanești a invins-o pe nemțoaica Jule Niemeier (22 de ani,108 WTA), in primul tur de la Stuttgart, scor 7-6(5), 6-3, dupa o ora și 45 de minute. Știre in curs de actualizare...…

- Al Sharjah, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu (52 de ani), a invins-o pe Al Zawraa, scor 1-1 dupa 120 de minute, 6-5 la penalty-uri in play-off-ul Ligii Campionilor Asia! Oli a ajuns in grupele Ligii dupa un meci dramatic, caștigat la finalul loviturilor de departajare. Cosmin Olaroiu, victorie dramatica…

- Șepcile roșii au avut parte de o mare surpriza la primul meci jucat pe Cluj Arena in 2022. FC Universitatea Cluj s-a impus cu 4-0 in meciul cu cu Concordia Chiajna. „Studenții” au facut un adevarat spectacol din ultimul meci al etapei #17 din Liga 2.Golurile au fost marcate de Tescan '9, Fernandes '12,…

- Echipa incropita in vacanța de iarna de FC Barcelona are rezultate din ce in ce mai bune. Trupa lui Xavi Hernandez s-a impus cu 4-1 pe terenul celor de la Valencia, duminica, in etapa a 25-a din LaLiga.

- Sheriff Tiraspol a debutat cu o victorie in play-off-ul Ligii Europa. „Viespile” au caștigat echipa Sporting Braga, scor 2:0.Golurile au fost marcate de Sebastian Thill și Adama Traore.Returul va avea loc pe 24 februarie.

- Mohamed Gabal, cunoscut ca Gabaski (32 de ani), portarul Egiptului, a apelat la o metoda inedita pentru a apara loviturile de departajare din finala Cupei Africii cu Senegal. Senegal a caștigat primul trofeu din istoria Cupei Africii pe Națiuni. A fost 0-0 dupa cele doua reprize de prelungiri, 4-2 la…

- Manchester United a fost eliminata, vineri seara, in turul patru al Cupei Angliei. Ronaldo și compania au pierdut la loviturile de departajare, scor 1-1, 7-8 (d.p.) in fața lui Middlesbrough, formație din liga secunda. Lusitanul a ratat un penalty in timpul regulamentar. Cu toate ca Ralf Rangnick a…

- Atacantul roman, Florin Andone (28 de ani), a ieșit de pe teren accidentat in minutul 23 al partidei Valencia - Cadiz, 2-1, din sferturile de finala ale Cupei Spaniei. Internaționalul roman a fost titular la Cadiz in duelul contra Valenciei pentru un loc in semifinalele Cupei Regelui. Andone a fost…