Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind masurile de reducere a riscului seismic pentru cladiri a fost modificata la inceput de 2024. Inchirierea locuințelor sau spațiilor in blocurile cu bulina roșie este interzisa, iar incalcarea legislației atrage dupa sine amenzi usturatoare pentru proprietari. Apartamentele situate in cladiri…

- Scandalul intre guvernare și Primarie continua. Primarul capitalei, Ion Ceban, s-a aratat indignat ca Ministerul Finanțelor a schimbat parametrii in buget și a trimis circulara in ultima zi luratoare din an. Ministerul Finanțelor a venit cu o reacție, menționand ca acest document in fiecare an este…

- Legea se schimba odata cu noul an iar proprietarii de locuințe se expun riscului de a lua amenzi drastice. Este vorba despre proprietarii care iși inchiriaza locuința in regim hotelier. Unii o fac la negru, iar unitațile de cazare se plang de concurența neloiala. „Pe noi ne deranjeaza cei care nu sunt…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) s-a adresat instanței pentru a obliga autoritațile locale din București sa depuna toate eforturile pentru ca bucureștenii sa aiba apa calda și caldura. In aceste zile locuitorii d

- Blocul Național Sindical a anunțat marți ca protestul inițiat pe 2 noiembrie de catre salariații din casele de asigurari de sanatate a luat sfarșit, dupa ce legea ce permite majorarea salariilor in acest sector a fost adoptata in Camera Deputaților. Andrei Baciu, președintele Casei Naționale de Asigurari…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD, a lansat replici acide la adresa lui Rares Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, chiar inaintea ședinței din coalitie pentru a gasi bani necesari majorarii pensiilor.

- In atenția consumatorilor. Mai mulți locuitori din Chișinau vor ramane, astazi și maine, fara apa la robinete. Potrivit Apa-Canal, sistarile au loc in contextul unor lucrari planificate.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti completarile la Legea privind combaterea ambroziei prin care proprietarii de terenuri sunt obligati sa distruga planta in maximum 15 zile de la avertisment. „In scopul distrugerii buruienii ambrozia si al prevenirii raspandirii acesteia, proprietarii sau…