- Grupul Renault a decis sa suspende extinderea capacitatii de productie la uzina de la Mioveni, care urma sa creasca de la 350.000 de masini la peste 400.000 de masini pe an, in urma unei investiții de 100 de milioane de euro, scrie Ziarul Financiar.Proprietarul marcii Dacia a decis sa rea­lize­ze…

- In luna ianuarie 2020, au fost produse in Romania un numar de 43.043 autoturisme, insemnand o crestere de 3,1% fata de aceeași luna a anului trecut.Potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din Romania, in luna ianuarie a.c. au fost produse in Romania un numar de 43.043 autoturisme,…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a anunțat in aceasta saptamana datele de producție ale celor doua uzine auto pe care le are țara noastra. Astfel, in luna ianuarie, la uzinele de la Mioveni și Craiova au fost produse in total 43.043 de mașini, in creștere cu doar 3.1% fața…

- Comitetul Constructorilor de Autovehicule din Franța (CCFA) a publicat raportul cu privire la inmatricularile de mașini pentru luna ianuarie, iar datele oficiale arata ca Dacia are parte de un debut dificil de an pe cea mai importanta piața pe care activeaza. Constructorul de la Mioveni a raportat 5.852…

- Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 11:30, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit, in dreptul unei treceri de pietoni din zona intersecției cu strada Emil Racovița. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, marca Dacia și Opel. Cel mai probabil accidentul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca ministerul pe care il conduce are in lucru "transmiterea unor autoturisme pentru cresterea mobilitatii structurilor din subordine" si a afirmat ca "sunt...

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a anunțat in aceasta saptamana datele de producție ale celor doua uzine auto pe care le are țara noastra. Astfel, pe parcursul anului 2019, la uzinele de la Mioveni și Craiova au fost produse in total 490.412 unitați, in creștere cu 2.9% comparativ…

- Mircea Dinescu a recitat și și-a prezentat, in seara asta, la Centrul Cultural Ștefanești volumele ”Scaunul cu trei picioare” și ”Colierul din bomboane de coliva”. Ba chiar a și cantat impreuna cu taraful ”Doina Argeșului” și George Nedelea. Au fost prezenți primarița Ioana Jenica Dumitru, vicele…