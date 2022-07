Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, joi seara, dupa ce a fost invinsa de Elena Ribakina in semifinale la Wimbledon, ca ar fi trebuit sa serveasca mai bine, insa a precizat ca este increzatoare, adaugand ca si-a aratat ca poate juca un tenis bun.

- Așa cum a declarat la inceputul anului, Patrick Mouratoglou nu-i impune nicio limita jucatoarei sale. Simona Halep incearca sa revina in varful tenisului și are parte de tot sprijinul colaboratorului sau. Sportiva romanca a caștigat ultimele 12 meciuri la Wimbledon, inclusiv triumful din 2019. Momentan,…

- Simona Halep a fost in extaz dupa calificarea in semifinalele Wimbledon 2022. Sportiva a declarat ca incearca sa iși recapete increderea. Simona Halep a invins-o pe americanca Amanda Anisimova, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-4 in sferturile Wimledon. Simona Halep, in semifinalele Wimbledon 2022. Ce vedeta…

- Simona Halep a declarat, miercuri, dupa calificarea in semifinalele turneului de la Wimbledon, ca joaca in prezent cel mai bun tenis al sau. “Ma bucur ca sunt din nou in semifinale. Sunt foarte ermotionata. A fost un meci dificil. Am avut insa incredere in mine, am spus ca trebuie sa fiu tare pe picioare.…

- Simona Halep a avut nevoie de doar 66 de minute pentru a trece de Magdalena French (6-4, 6-1). Sportiva noastra a obținut calificarea in optimile Wimbledon 2022, iar la finalul partidei disputate sambata a afirmat ca incepe fiecare meci cu gandul la victorie.

- Simona Halep va reveni marți pe iarba de la Wimbledon: meciul cu Karolina Muchova va fi primul pe care fosta lidera WTA il va disputa la All England Club dupa ce s-a impus in finala ediției din 2019. Sportiva noastra a susținut o conferința de presa in care a abordat mai multe subiecte: problemele de…

- Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie numarul 4) s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, din Germania. ”A fost un meci foarte bun, am știut ca ea va juca rapid, așa ca a trebuit sa fiu puternica și mereu in poziția corecta. Am jucat bine. Ador sa joc…

- Simona Halep spune ca a suferit un atac de panica in timpul meciului disputat cu sportiva chineza Qinwen Zheng (19 ani, numarul 74 WTA), in turul doi de la Roland Garros, potrivit GSP . Halep a pierdut calificarea pentru șaisprezecimi cu scorul de 6-2, 2-6, 1-6. „A fost un meci complicat, da. Am inceput…