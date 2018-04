Kremlinul „nu participa la Twitter-diplomatie”, ci mizeaza pe o abordare serioasa in problemele internationale, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, comentand ultimele afirmatii pe Twitter ale presedintelui american Donald Trump, privind intentia de a lansa rachete asupra Siriei, informeaza TASS si AFP.



„Nu suntem participanti ai 'Twitter-diplomatiei'. Suntem adeptii unor abordari serioase. Credem in continuare ca este important sa nu se faca pasi ce ar putea afecta situatia si asa fragila din Siria”, a spus Peskov.



„Suntem in continuare…