Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul dispariției și uciderii lui Madeleine McCann ar putea fi eliberat in cateva saptamani. Pedofilul german aflat dupa gratii pentru o alta fapta a solicitat eliberarea condiționata dupa ce a executat doua treimi din pedeapsa.

- Ies la iveala detalii șocante in cazul dispariției micuței Madeleine McCann. Principalul suspect, Christian Brueckner, cunoscut ca pedofil, violator și traficant de droguri, avea o colecție secreta in rulota sa. Anchetatorii germani au facut recent descoperirea.

- Vanzatoarea de la magazin a declarat ca, dupa ce i-a transmis sa-și puna masca, barbatul s-a infuriat, a inceput s-o injure, apoi a scuipat-o. In momentul in care femeia a incercat sa riposteze, antrenorul de MMA luat-o la bataie, dand in ea cu pumnii și cu picioarele. Dupa acest incident,…

- Noi informații relanseaza ancheta in cazul lui Madeleine McCann, o fetița disparuta acum 13 ani in timp ce era cu familia in vacanța in Portugalia. Poliția a chemat in ajutor publicul, pentru a rezolva acest caz, potrivit BBC.

- A fost descoperit și un al cincilea suspenct in cazul crimei din Dambovița, unde un tanar de 30 de ani a fost ucis cu salbaticie. Barbatul reținut a stat ascuns intr-o padure timp de patru zile.

- Madeleine Beth McCann a disparut in seara de 3 mai 2007 din patul ei intr-un apartament de vacanța din Praia da Luz, in regiunea Algarve din Portugalia. Mark Williams-Thomas, un fost detectiv britanic care a lucrat la cele mai importante cazuri de dispariții, este convins ca fetița a fost victima unui…