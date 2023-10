Stiri pe aceeasi tema

- Antonela Roccuzzo, aparitie ravasitoare la gala in care Lionel Messi a castigat Balonul de Aur 2023. Sotia starului argentinian a intors toate privirile pe covorul rosu, la Theatre du Chatelet din Paris. Antonela l-a insotit pe Lionel Messi la gala care din capitala Frantei. I-a adus cu ea si pe cei…

- Superstarul argentinian Lionel Messi a castigat „Balonul de Aur” pentru a opta oara in cariera, luni seara, in cadrul galei gazduite de Teatrul Chatelet din Paris. Dupa ce a ratat trofeul din 2022 in fața lui Karim Benzema, Messi, care a condus Argentina catre caștigarea Cupei Mondiale din Qatar, a…

- Luni, 30 octombrie, se va decerna Balonul de Aur. Caștigator al Campionatului Mondial in 2022 cu naționala Argentinei, Lionel Messi, este favorit sa-și treaca in cont al optulea trofeu. Cu ocazia acestui eveniment, Gazeta Sporturilor va prezinta 30 de jucatori care nu au reușit sa caștige Balonul de…

- Balonul de Aur 2023 | Lionel Messi si Erling Haaland sunt marii favoriti ai premiului care se va decerna luni seara, la Theatre du Chatelet din Paris. Chiar daca pe lista nominalizatilor se regasesc 30 de fotbalisti, Lionel Messi si Erling Haaland sunt cei doi jucatori cu sanse reale pentru castigarea…

- Atacantul celor de la Manchester City, Erling Haaland (23 de ani) nu crede ca intre el și Kylian Mbappe (24 de ani) va fi o rivalitate asemanatoare celei dintre Lionel Messi (36) și Cristiano Ronaldo (38). Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au dominat lumea fotbalului in ultimii 15 ani, impreuna reușind…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a declarat, miercuri, ca rivalitatea cu argentinianul Lionel Messi s-a incheiat si a apreciat ca amandoi au schimbat istoria fotbalului, potrivit news.ro."Daca il iubesti pe Cristiano, nu esti obligat sa-l urasti pe Messi. Amandoi am schimbat istoria fotbalului…

- Cristiano Ronaldo, anunț despre rivalitatea cu Lionel Messi. Starul lusitan a vorbit despre „duelul” cu argentinianul care a caștigat Cupa Mondiala alautri de selecționata sa, Argentina. Cristiano Ronaldo nu a fost nominalizat pentru Balonul de Aur din 2023. Astfel, rivalitatea celor doi pare ca s-a…

- Atacantul norvegian al lui Manchester City, Erling Haaland, a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucator al sezonului trecut. Anunțul a fost facut de reprezentanții UEFA dupa tragerea la sorti a fazei grupelor Ligii Campionilor pentru sezonul 2023/2024. Erling Haaland a fost preferat coechipierului sau…