Reacția președintelui Iohannis după pactul din coaliție Președintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri, o declarație de presa, prima dupa pactul coaliției de guvernare. Șeful statului spune ca ințelegerea conform careia premierul nu mai poate demite niciun ministru fara consultari prealabile cu partidele fondatoare nu taie din atribuțiile nimanui. „Am negociat o forma de ințelegere politica, care nu taie din atribuțiile nimanui. S-au ințeles colegii sa existe consultare suplimentara. Sunt covins ca de acum coaliția va funcționa și mai bine”, a declarat Klaus Iohannis. Citește și Fum alb din ședința coaliției de guvernare. Guvernarea continua, USR… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

