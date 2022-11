Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ANRE, Dumitru Chirita, a precizat marti, 22 noiembrie, ca autoritatea nu a primit o notificare oficiala din partea grupului Enel privind intentia de a vinde o parte din activele din Romania sau de a iesi din piata locala.Iata ce spune presedintele ANRE:Avand in vedere informatiile vehiculate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca tariful maxim la energie electrica in vigoare de la 1 ianuarie 2023 va fi de 1,3 lei pe kwh, mentionand ca, daca Guvernul nu va lua aceasta decizie, o va lua Parlamentul. „Maximum 1,3 va fi tariful dumneavoastra, chiar daca depasiti 200 kw. Aceasta…

- Alimentarea cu energie electrica este intrerupta, miercuri, pe platforma industriala din Targoviste din cauza unui incendiu izbucnit intr-un tunel de cabluri de inalta tensiune. Prin tunelul de cabluri de inalta tensiune care arde se asigura alimentarea cu energie electrica a operatorilor economici…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Acestia sunt cercetati pentru divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul nu trebuie sa ia masuri suplimentare pentru reducerea consumului de energie electrica si gaze la populatie, intrucat, potrivit statisticilor, acesta este deja mai mic cu 8%, respectiv 18% fata de anul trecut."Pe cap de locuitor, Romania consuma cea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a referit la economia la energie, afirmand ca, Romania, desi are cel mai mic consum din Europa, a redus deja cu 5,2 la suta in acest an. Economia facuta de populatie a fost anul acesta de 8- fata de alti ani. "Ce economie sa mai faca Romania?", a afirmat liderul PSD.…

