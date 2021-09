Reacția prefecților și subprefecților USR-PLUS demiși: „Premierul nu ia în serios actul guvernării” Intr-o scrisoare comuna, cei 26 de prefecți și subprefecți USR-PLUS, demiși de premierul Florin Cițu, il acuza de faptul ca nu ia in serios actul guvernarii, de dragul unei mize proprii: candidatura la președinția PNL. Semnatarii considera ca și-au facut treaba pana in ultimul moment și ca au luat cele mai bune masuri in teritoriu, in contextul unei crize pandemice care inca nu a ajuns la final și care, in continuare, are nevoie de soluții in plan local. „Ceea ce traversam astazi, cu consecințe nu doar in plan politic, ne arata nu doar iresponsabilitatea unui premier, ci și riscul la care Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

