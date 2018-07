Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Atena are in atentie evenimentele legate de incendiile produse in Grecia si incearca sa afle daca sunt romani printre persoanele afectate, pana in prezent nefiind inregistrate solicitari de asistenta consulara, a precizat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), marti, la solicitarea…

- Ambasada Romaniei la Berlin a anunțat, luni, ca urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs in Germania, in urma caruia au fost implicați mai mulți cetațeni romani.

- Ambasada Romaniei la Berlin urmarește situația de la Clappen Ambasada României la Berlin urmarește îndeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs în apropierea localitații Clappen, din Germania, în care, conform informațiilor vehiculate în presa, …

- Ambasada Romaniei la Berlin anunta ca urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs in apropierea localitații Clappen, regiunea Cloppenburg, in care, conform informațiilor vehiculate in presa, au fost implicați mai mulți cetațeni romani."Misiunea diplomatica a intreprins,…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari privitoare la situația romanului rapit in Libia. Reprezentantii institutiilor care fac parte din Celula de criza au analizat diverse scenarii de evolutie a cazului și actiunile posibile pentru solutionarea situatiei cetateanului

- Grecia intentioneaza sa expulzeze doi diplomati rusi si sa sa le interzica intrarea pe teritoriul elen altora doi, acuzati de ”actiuni contra securitatii” sale, dezvaluie in editia de miercuri cotodianul Kathimerini, scrie AFP. Potrivit ziarului, Atena ii acuza pe diplomati de faptul ”ca au incercat…

- Ambasada Romaniei la Sofia urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 7 iunie 2018, in apropierea localitatii Vidin, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, avand la bord 48 de pasageri. Reprezentantii misiunii diplomatice au intreprins, in regim…

- In vara lui 2015, Guvernul a obligat bancile autohtone sa isi inchida portile timp de aproape 20 de zile si sa limiteze retragerile de fonduri la doar 60 de euro pe zi, in ideea de a evita un colaps al sistemului bancar elen. Grecia va majora de la 2.300 la 5.000 de euro limita de numerar care poate…