Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a facut, duminica, o serie de precizari cu privire la interventia in cazul fetitei ranite grav intr-un accident produs in urma cu o zi la Baile Govora. "Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public cu privire la intarzierea executarii misiunii de…

- Aproape 130 de medici care conduc Urgentele spitalelor din tara, precum si asistentele sefe ori sefi ai Serviciilor de Ambulanta fac zid in jurul lui Raed Arafat, acum cand in spatiul public au aparut unele voci care solicita demisiterea sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Printre acestie,…

- Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca schimbarea lui Raed Arafat de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta este una dintre cele mai mari greseli pe care le-ar putea face Guvernul Orban. „Este cred ca una dintre cele mai mari greseli pe care actualul Guvern ar putea sa o faca. Sunt oameni care nu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, ca exista un audit la nivelul tuturor structurilor MAI, inclusiv la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, si a spus ca "aceasta evaluare este la baza unor decizii care pot sa-l implice" si pe Raed Arafat,

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a subliniat ca Inspectoratul General pentru Situații de Urgența și Departamentul pentru Situații de Urgența vor fi supuse unui audit general, și nu Raed Arafat pe persoana fizica, in care vor fi analizate atat intervențiile organizate prost, cat și licitațiile…

- Echipele speciale de salvatori plecati in Albania dupa cutremurul care a avut loc marti dimineata cauta supravietuitori sub o cladire prabusita din orasul Durres, a declarat, joi, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Romania a trimis inca de miercuri in Albania…

- Pompierii militari vor interveni si in cursul noptii pentru stingerea incendiului izbucnit sambata dimineata la un depozit de anvelope din Dragasani, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, flacarile nu mai au intensitate, insa sunt…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) condus de Raed Arafat a postat sambata pe pagina de Facebook un mesaj ca urmare a criticilor generate de publicarea filmului interventiei din Colectiv, mesaj in care cere opinie publice sa aiba in continuare incredere in departament, apreciind ca: ”nimeni…