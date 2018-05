Reactia lui Oprea: Am fost acuzat pe nedrept. Imi voi dovedi nevinovatia in instanta

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea a spus, miercuri, dupa ce DNA a trimis dosarul mortii politistului Bogdan Gigina in instanta, ca isi va "dovedi nevinovatia in instanta" si ca in calitate de ministru nu a beneficiat de nimic in plus fata de alti ministri de Interne.

- PSD Iasi a transmis, miercuri, ca respecta decizia instantei de suspendare a ordinului prefectului privind incetarea mandatului de consilier pentru viceprimarul Gabriel Harabagiu, dar asteapta judecarea pe fond a cauzei. Liderii PSD Iasi afirma ca, de doi ani, sefii Primariei Iasi nu au prezentat…

- Fostul deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi susține ca a fost condamnat pentru activitatea sa politica. Comentariu vine in urma sentinței enunțate astazi la Judecatoria Chișinau. Lucinschi a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de inchisoare in penitenciar de tip semiinchis, cu imposibilitate de a…

- Inalta Curte a dispus, miercuri, redeschiderea unei spete in care apare numele fostului ministru de Interne Oprea. Totul a pornit de la o plangere pe care un fost angajat al Ministerului de Interne a depus-o, vizand suspiciuni de abuz in serviciu, mai precis privind o presupusa implicare a lui Oprea…

- Se poate spune ca Sorin Blejnar a obtinut o prima veste buna din instanta, avand in vedere decizia dispusa – pe fond – de instanta, in dosarul “Motorina”, cum este cunoscut opiniei publice. Concret, fostul sef al Fiscului a fost achitat, in prima instanta, anunta Antena3. Cum decizia nu este, insa,…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…