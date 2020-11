Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a dat „tradiționala” conferința de la Palatul Cotroceni pe Palatul Victoria. Iohannis participa joi seara, de la ora 19:00, la ședința de Guvern. Prezența sa vine in contextul creșterii cazurilor de coronavirus și a informației potrivit careia autoritațile vor introduce noi restricții.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris un mesaj pe Facebook in care critica Guvernul ca „a pierdut lupta cu pandemia”. Ciolacu se refera și la prezența președintelui Klaus Iohannis la ședința de guvern din aceasta seara.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este increzator ca alegerile parlamentare din decembrie vor fi caștigate de social-democrați. „Sa ramana scris! Orban, 24 octombrie 2020: “Premierul e desemnat de partidul care caștiga alegerile.” Așa este! Iar premierul va fi de la PSD! In schimb, PNL va ramane cu…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, Marcel Ciolacu i-a criticat in termeni duri pe Klaus Iohannis, pe Ludovic Orban și pe miniștrii liberali. Presedintele PSD s-a aratat convins ca aceștia au scapat de sub control pandemia de coronavirus.Responsabilitatea pentru situatia in care se afla astazi Romania…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca ”panglicareala” susținuta de Klaus Iohannis și Ludovic Orban inaugureaza, de fapt, proiecte ale PSD. Ciolacu considera ca, duminica, liberalii vor primi ”o palitura crancena”, la alegerile locale.Citește și: Pro Romania, lovitura sub centura pentru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca iși dorește ca intr-o viitoare guvernare sa fie reluat proiectul de regionalizare, care presupune reforma administrativ-teritoriala a Romaniei. Reamintim ca actuala imparțire a Romaniei dateaza din 1968, iar datele financiare arata ca cele mai multe…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, astazi, ca partidul va propune un premier independent, care nu face politica, asta in condițiile in care moțiunea de cenzura depusa impotriva lui Ludovic Orban va trece. Pentru ca s-a speculat numele lui Eugen Teodorovici, dar Macel Ciolacu a spulberat orice…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca majorarea pensiilor cu doar 14% fata de 40% cat prevede legea inseamna ca respecta legea doar in proportie de 35%. "Pedeapsa pentru voi este ca meritati ca si pensionarii sa respecte tot 35% din ordinele pe care voi le dati", le-a transmis Tariceanu…