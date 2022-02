Stiri pe aceeasi tema

- Acest anunț concretizeaza decizia facuta publica deja de Președintele Statelor Unite, Joseph R. Biden, in luna ianuarie 2022.Aceasta contribuție semnificativa reprezinta o demonstrație fara echivoc a solidaritații Statelor Unite, ca aliat și principalul partener strategic al Romaniei, in contextul eforturilor…

- Marcel Ciolacu a scris pe Facebook ca PSD „saluta anunțul SUA cu privire la repoziționarea in Romania a unui batalion de infanterie”. Reacția liderului social-democrat vine la scurt timp dupa ce purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a anunțat, oficial, decizia Statelor Unite de a trimite…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca in cadrul discuțiilor cu Joe Biden și cu liderii celorlalte state aliate est-europene din formatul București 9, a subliniat importanța menținerii unitații in aceste momente și și-a exprimat susținerea pentru creșterea prezenței militare a NATO și, respectiv,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, ieri, la consultari cu Președintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, și cu ceilalți lideri ai statelor aliate care fac parte din Formatul București 9 (B9). Subiectul principal al consultarilor, desfașurate telefonic, a vizat situația…