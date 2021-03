Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Parlamentului, deputatul Platformei DA Alexandru Slusari, ii cere presedintelui Maia Sandu sa-l desemneze pe Andrei Nastase la functia de prim-ministru si sa nu lase Guvernul interimar, condus de Aurel Ciocoi, sa gestioneze criza legata de pandemia COVID-19.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat ca la ședința CSS acesta a prezentat raportul privind situația Covid-19 in capitala, dar și despre ajustarea protocoalelor la situația epidemiologica curenta.

- O inițiativa legislativa pentru instituirea unor masuri pe perioada de urgența in sanatatea publica, ce presupune și imputernicirea Guvernului in demisie sa procure vaccinul anti-Covid-19, a fost depusa la Parlament. Documentul este semnat de catre democratul Pavel Filip, liderul interimar PAS, Igor…

- CHIȘINAU, 5 mart - Sputnik. Fostul șef al statului, liderul PSRM, Igor Dodon, s-a adresat Guvernului in cadrul emisiunii sale saptamanale, sugerand ca, in condițiile in care va fi prelungita decizia de a organiza lecțiile online, aceasta sa nu-i vizeze pe elevii claselor primare. © Sputnik…

- Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, a declarat ca decizia CC de astazi, privind declararea neconstituționala a decretului Maiei Sandu din 11 februarie, a fost „dezlegare mult așteptata”. In același context, Pavel Filip susține ca fracțiunea pe care o reprezinta „nu va vota nici…

- Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, apreciaza faptul ca președinția a ales „o opțiune constituționala pentru situația in care ne aflam”. Filip spune ca a urmarit activitatea Nataliei Gavrilița, in calitate de ministru al Finanțelor in guvernul Sandu și urmeaza sa vada componența cabinetului de…

- Deputatul Ghenadie Verdeș a votat, in ultima ședința a Parlamentului, alaturi de PSRM și Pentru Moldova, mai multe proiecte de legi, in special cele inaintate de catre deputații Partidului Șor și nu numai. Asta chiar daca liderului formațiunii din care face parte a criticat votul din ședința plenara.

- Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru funcția de premier, insista pentru impunerea unui lockdown generalizat in perioada sarbatorilor. „In perioada premergatoare alegerilor, a scazut numarul testelor. Zilele trecute s-au facut sub 10.000. 40% din ele s-au dovedit a fi pozitive, daca ne gandim la ce…