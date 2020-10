Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat, marti, doua proiecte al caror scop este eliminarea birocratiei din mediul de afaceri.Primul proiect vizeaza debirocratizarea contabilitatii microintreprinderilor prin declaratiile intermediare solicitate de ANAF, (Pl-x nr. 598/2020),…

- Dupa ce la scrutinul din 27 septembrie s-a tras linia deasupra sa, deoarece a ocupa locul 3 pe lista USR-PLUS, iar alianța a intrat cu doi membri in Consiliul Local, lidera Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate a intrat in competiția interna a alianței pentru desemnarea candidaților la alegerile…

- Un senator USR a anunțat, luni seara, ca s-a infectat cu coronavirus. Aceasta spune ca a avut „dureri groaznice de cap”, insa le-a pus pe seama alegerilor din partid. Este vorba despre senatoarea USR, Florina Presada, care a facut anunțul pe o rețea de socializare. “Suntem 28 de mii pe aceasta pagina.…

Președintele USR Turda, Ciprian Rigman, a mai primit inca o "lovitura politica", dupa ce la alegerile locale i s-a blocat candidatura, atat pentru Consiliul Local, cat și pentru Consiliul Județean....

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a prezentat, vineri, un raport al activitatii sale, el afirmand ca in cei patru ani de cand se afla in Parlament a luptat impotriva coruptiei din sistemul sanitar. "Patru ani de lupta impotriva…

- Este de-a dreptul fabulos modul in care administrația locala reușește, de cateva saptamani bune, sa rezolve toate problemele orașului. Precum un scamator al banilor publici, distinsul viceprimar cu atribuții de primar scoate pe tapet soluție dupa soluție. Totul iși gasește rezolvare și sursa de finanțare,…

- "Putem sa aduce sectorul 5 dupa ce am facut o serie de lucruri si am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de strazi, am facut tot invatamantul si parcurile aratau intr-un alt fel. Dupa ce am facut aceste lucruri, astazi cu experienta mea de peste 15 ani, va spun am o imagine exacta vis…

- PSD Prahova sustine ca „Alianta PNL+USR-PLUS = interese electorale mai presus de principii” N.Dumitrescu Deși este pandemie, iar numarul persoanelor confirmate cu noul virus este de la o zi la alta mai mare, apropiatele alegeri locale din toamna nu-i impiedica pe politicieni sa puna pe hartie strategiile…